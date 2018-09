Príncipe Harry completa 34 anos e recebe homenagens de internautas

O príncipe Harry, agora Duque de Sussex. Foto: Chris Jackson/REUTERS

Henry Charles Albert David nasceu em 15 de setembro de 1984. É o filho mais novo da princesa Diana e do príncipe Charles. Harry é o sexto na linha de sucessão ao trono britânico.

A infância dele foi marcada pela morte da mãe. Diana faleceu em um trágico acidente de carro, em 1997, quando ele tinha apenas 13 anos. Em entrevista ao jornal britânico Daily Telegraph, Harry declarou que teve de fazer terapia para superar a ausência da mãe.

Princesa Diana segura o filho príncipe Harry em uma sessão de fotos em Mallorca, na Espanha, em 1988. Foto: Hugh Peralta/ Reuters

Príncipe Harry decidiu escolher a carreira militar aos 18 anos de idade, integrando a Academia Real Militar de Sandhurst. Em 2007, prestou serviço no Afeganistão, mas teve de sair do país, após a presença dele ser divulgada pela imprensa.

Em 2014, Harry assumiu o posto de oficial superior na sede do Exército Britânico, em Londres. Em 2018, casou-se com a atriz americana Meghan Markle e se tornou Duque de Sussex.

No perfil oficial do Palácio de Kensington, uma postagem agradece as homenagens feitas à Harry: “Obrigado a todos por suas mensagens encantadoras no aniversário do Duque de Sussex!”. Internautas publicaram memes para comemorar a data.