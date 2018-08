Príncipe Harry canta no palco do musical ‘Hamilton’, em Londres

Duque de Sussex, príncipe Harry canta em Teatro de Londres. Foto: Twitter/@Daily_Star

O duque e a duquesa de Sussex prestigiaram o musical Hamilton na noite desta quarta-feira, 29, em Londres. A apresentação beneficente teve a renda de bilheteria revertida para um fundo em favor de crianças e adolescentes afetados pelo vírus HIV.

Ao fim do espetáculo, o príncipe Harry subiu ao palco para discursar e agradecer a companhia de teatro e surpreendeu a todos quando tentou cantar um trecho da canção You’ll Be Back, do repertório. Essa parte do musical é interpretada por Rei George, o sexto bisavô de Harry. O perfil do Palácio de Kensington no Twitter publicou o vídeo da ‘cantoria’.

"You say..." Thank you to the cast and crew of @HamiltonWestEnd for a fantastic performance, raising awareness and funds for @Sentebale's work with children and young people affected by HIV #HamiltonLDN pic.twitter.com/M5hmjTfhEz — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 29 de agosto de 2018

Depois de ter cantado praticamente apenas duas notas musicais com um ‘you say...’, todo o elenco e a plateia o aplaudiram com empolgação. Fãs do casal real repercutiram a presença de Harry e Meghan Markle no musical Hamilton.

Não aguento q ontem teve o príncipe Harry e Lin-Manuel no west end vendo Hamilton ?? — nonstop (@RainhaAnsiedade) 30 de agosto de 2018