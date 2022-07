Príncipe George faz nove anos Foto: Instagram/@dukeandduchessofcambridge

O príncipe George, filho mais velho do príncipe William e da duquesa de Cambridge, Kate Middleton, comemora seu aniversário de 9 anos nesta sexta-feira. 22. Ele é o terceiro na linha de sucessão ao trono do Reino Unido.

George nasceu em 2013 no Hospital St Mary em Londres. Com apenas um dia de idade, George Alexander Louis foi levado pelos pais para atender a imprensa. A multidão aplaudiu entusiasmada.

William disse a um repórter que estava "muito emocionado" e a duquesa disse que era um "momento especial".

Príncipe George olha encantado bolinhas de sabão Foto: Instagram/@dukeandduchessofcambridge

Em 23 de outubro, o príncipe George, de três meses, foi batizado na Capela Real dentro do Palácio de St. James. O local foi uma ruptura com a tradição real, que normalmente vê batizados reais de alto escalão acontecer na Sala de Música do Palácio de Buckingham.