Príncipe George brinca com arma de brinquedo e divide opiniões

O príncipe George segurando sua arminha de brinquedo. Foto: Steve Parsons / PA via AP

Uma foto do príncipe George segurando uma arma de brinquedo tem dividido opiniões nas redes sociais.

Ao lado de sua mãe, Kate Middleton, no Maserati Royal Charity Polo Trophy, evento realizado no último domingo, 10, no Beaufort Polo Club, em Tetbury, na Inglaterra, George aparece junto a outros garotos e mulheres brincando com uma pistola de brinquedo.

Algumas pessoas utilizaram as redes sociais para criticar a brincadeira do pequeno, por envolver um artefato vinculado à violência. Consequentemente, inúmeras outras postagens foram publicadas defendendo a arminha de George, acreditando não se tratar de nada demais.

"Não é uma piada quando pessoas perdem suas vidas porque seus filhos pensavam que estavam brincando com uma arma de brinquedo e era uma arma real!", escreveu uma usuária. Outro ironizou as críticas: "Príncipe George brinca com uma arma de brinquedo e pessoas que deixam que seus filhos joguem Call of Duty [game de tiro] não estão felizes".

Confira algumas das reações abaixo (em inglês):

It’s not a joke some people lose their lives because their children thought they played with a toy and it was a real gun !! pic.twitter.com/IBJqQrXnef — Just Juliette (@RoyalDetective8) 10 de junho de 2018

This was the only disappointing thing about today’s polo match photos. I really don’t get toy guns - why play with things you should never have to use Kate alone shouldn’t be blamed about this as we don’t know who owns the toys, but someone should have said that this is NOT OK. https://t.co/TC8qKN1ndd — Elegant Royals (@ElegantRoyals) 10 de junho de 2018

This isn’t okay anymore... My American side here, biased maybe b/c of everyday #gunviolence in USA,but my British side agrees. No child in this day and age should look at any gun as a fun toy. This looks far too real. .(And I LOVE Prince George, don’t get me wrong!) @teamtrace pic.twitter.com/UEqtFi5WTH — Daisy Torme (@daisytorme) 10 de junho de 2018

So apparently people don't like Prince George playing with a toy gun. Jesus Christ he's a kid, let him be a kid and play with whatever the fuck he wants. Nothings changed since I was a kid and played with toy guns. People died then and still die now. #lethimbeakid — Note (@NoteWuff) 11 de junho de 2018

Prince george plays with a toy gun and people who let their kids play call of duty arent happy. — J C Wilson (@JDwoodfordes) 11 de junho de 2018

Prince George playing with a water pistol in today’s newspaper... OMG a gun how terrible, — Nobby Clark (@nobbypfc) 11 de junho de 2018

He will likely be in the military like his dad, uncle, grandfather and GGF. They all carried guns. Get over it. — George Cumbee (@GCumbee50) 11 de junho de 2018

