Príncipe Charles revela momentos de dedicação como avô

Príncipe Charles. Foto: Reuters

O documentário da BBC que vai comemorar o aniversário de 70 anos do príncipe Charles promete trazer detalhes íntimos da vida da família real britânica. Em um dos depoimentos, o papel de avô do herdeiro do trono é revelado.

A duquesa Camilla, esposa de Charles, contou que ele ama passar o tempo com os netos George e Charlotte, filhos de William e Kate, inclusive lendo a saga Harry Potter.

"Ele consegue fazer todas as vozes diferentes e acho que as crianças realmente gostam disso", revelou, de acordo com informações da revista People. Camilla declarou que Charles 'se ajoelha e rasteja com os netos por horas, fazendo barulhos engraçados e rindo'.

O amor do príncipe Charles pelos filhos de William, que também é pai de Louis, de seis meses, é visível. "Meus netos o adoram, simplesmente o adoram", concluiu Camilla.

No documentário, os filhos de Charles, William e Harry, dizem que, enquanto cresciam, precisavam 'percorrer montanhas de papéis para chegar à mesa do pai'. Para os filhos, ele é 'viciado' em trabalho. Perguntado se o pai tinha tempo para ser avô, William afirmou: "Eu acho que ele tem tempo para isso, mas eu gostaria que tivesse mais tempo com as crianças".

Será que o príncipe Charles terá a mesma paciência, tempo e dedicação com o próximo neto ou neta do casal Harry e Meghan, que nascerá em 2019? Vamos aguardar.