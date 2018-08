Príncipe Charles, pai de Harry, levará Meghan Markle até o altar

Meghan Markle e príncipe Harry. Foto: AP Photo/Matt Dunham

O príncipe Charles, pai de Harry, levará Meghan Markle ao altar para se casar com o filho dele no próximo sábado, 19. Porém, ela deve fazer parte do trajeto sozinha, quebrando uma tradição praticamente universal dos casamentos.

A própria atriz fez o pedido ao futuro sogro depois de confirmar que o pai não poderia cumprir esse papel por questões de saúde. Há algumas semanas, ele sofreu um ataque cardíaco e passou por uma cirurgia para desobstrução de artérias.

Segundo o Palácio de Kensington, que comunicou a novidade pelo Twitter na manhã desta sexta-feira, 18, o príncipe de Gales está honrado em poder receber Meghan dessa forma na família.

"A Sra. Meghan Markle pediu a sua alteza real, o príncipe de Gales, que a acompanhasse ao altar da capela de St. George no dia de seu casamento. O príncipe de Gales tem o prazer de poder dar as boas-vindas a Markle à família real dessa maneira", informou o Palácio.

Porém, segundo a imprensa internacional, Charles deve acompanhar Meghan em apenas um trecho do trajeto até o altar. Ela deve entrar apenas com os pajens e as damas de honra até uma parte do corredor, com um membro da igreja à frente dela.

O príncipe Charles encontrará com ela na seção onde os principais convidados da realeza estarão sentados. Ele a acompanhará até a base do altar e não a entregará a Harry. Em vez disso, ele ficará atrás de Meghan enquanto ela se aproxima do futuro marido.