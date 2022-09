Príncipe Charles está ‘perplexo’ com comportamento de Harry e Meghan

Príncipe Charles é pai de Harry, fruto de seu relacionamento com Lady Di. Foto: Daniel Leal-Olivas/Pool via Reuters

As tensões prevalecem na família real britânica. Segundo fontes próximas à realeza, ao Daily Mail, o príncipe Charles estaria “ferido” com Harry e Meghan Markle, que têm exposto algumas situações polêmicas com a realeza. Vale relembrar que o filho de Lady Di renunciou ao status de monarquia em 2020 e, desde então, vive nos Estados Unidos com a esposa e os filhos, Archie e Lilibet.

Apesar de o casal ter marcado presença no Jubileu de Platina em homenagem aos 70 anos de reinado de Elizabeth, em junho, o que parecia ter sido um "pequeno ato de reparação", declarações posteriores ao evento magoaram o monarca, que está “perplexo” com as atitudes do filho e da nora. Contudo, como informado pelas fontes, Charles “ama e sente falta de Harry, Meghan e seus netos”.

Desde a polêmica entrevista do casal para Oprah Winfrey, quando expuseram atitudes racistas da monarquia, as relações com a realeza esfriaram. Agora, as novas declarações feitas para a revista The Cut mexeram ainda mais com Charles.

Na última semana, Meghan sugeriu que sua existência feria a dinâmica da hierarquia real. A atriz ainda falou que se esforça para perdoá-los, mesmo sabendo que pode expor muitas coisas. "Perdoar exige muito esforço. Eu realmente fiz um esforço ativo, especialmente sabendo que posso dizer qualquer coisa", declarou.