Príncipe britânico George faz 7 anos e pais divulgam novas fotos

Príncipe George em foto divulgada por ocasião de seu 7º aniversário Foto: The Duchess of Cambridge / Handout via Reuters

O príncipe George, terceiro na linha de sucessão do trono britânico após seu avô, o príncipe Charles, e seu pai, o príncipe William, apareceu ostentando um sorriso com "janelinha" em duas novas fotos publicadas para marcar seu aniversário de sete anos.

As fotos, tiradas no início do mês por sua mãe Kate, conhecida oficialmente como duquesa de Cambridge, foram divulgadas pelo Palácio de Kensington na noite de terça-feira, 21, véspera do aniversário do jovem príncipe.

Os três filhos de William e Kate raramente são vistos em público e poucas fotografias deles são publicadas, mas a publicação dos retratos tirados por Kate já se tornou uma tradição em ocasiões especiais.

"O duque e a duquesa de Cambridge estão felizes em compartilhar duas novas fotografias do príncipe George antes de seu sétimo aniversário amanhã", anunciou o Palácio de Kensington em nota, que não especificava onde as fotos foram tiradas.

Uma delas mostra George vestido com uma camisa polo verde escura, seu cabelo bem penteado, e em outra ele usa uma camiseta com estampa de camuflagem e tinha os cabelos despenteados.

Ele parece ter perdido um ou mais dentes de leite. George é o mais velho dos filhos do casal William e Kate. Sua irmã Charlotte tem 5 anos e seu irmão Louis 2.