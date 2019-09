Príncipe Archie faz primeira aparição em compromisso oficial de Harry e Meghan Markle

O príncipe Harry e Meghan Markle, duquesa de Sussex, segurando seu filho Archie, encontram o arcebispo Desmond Tutu na 'The Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation' na Cidade do Cabo, África do Sul. Foto: REUTERS/Toby Melville/Pool

No primeiro tour pelo continente africano após o nascimento do filho, o príncipe Harry e Meghan Markle visitaram o arcebispo Desmond Tutu, ícone da luta contra o apartheid, na África do Sul, nesta quarta-feira, 25. E quem roubou a cena foi o pequeno Archie.

Antes, o casal de Sussex preferiu começar a viagem em uma favela conhecida como a ‘capital do assassinato’ do país. Nyanga, situada a cerca de 20 quilômetros da Cidade do Cabo, registrou 289 assassinatos no período 2018/19, mais do que qualquer outra delegacia.

Nesta quarta-feira, na primeira aparição pública em um evento oficial, Archie recebeu a bênção de Desmond Tutu. “Obrigada a você, arcebispo Tutu, por sua incrível hospitalidade. Archie amou encontrar com você!”, diz a legenda da foto no Instagram em que o religioso beija a testa do pequeno herdeiro real.

Harry, Meghan e Archie estiveram na ‘The Tutu & Leah Legacy Foudation’ para conhecer mais o trabalho do arcebispo.

“Nesta manhã, o duque e a duquesa tiveram a honra de apresentar seu filho Archie ao arcebispo Desmond Tutu e a filha dele Thandeka. O arcebispo, figura respeitada globalmente no movimento anti-apartheid, é um dos grandes defensores da igualdade no mundo e passou a vida incansavelmente lutando contra a injustiça”, escreveu o perfil da família real.

Príncipe Harry, Meghan Markle, Archie e o arcebispo Desmond Tutu. Foto: REUTERS/Toby Melville/Pool

Na série de fotos publicadas pela família real, é possível ver, pela primeira vez, Archie em um ambiente de descontração, embora a visita seja considerada um compromisso oficial. A semelhança do pequeno com o pai também chamou atenção.

Sorridente, Archie aparece brincando no colo dos pais em visita a Cidade do Cabo, na África do Sul. Foto: REUTERS/Toby Melville/Pool

A primeira aparição de Harry, no colo da princesa Diana, e a primeira imagem de Archie em evento oficial, com Meghan Markle. Foto: Acervo Estadão/UPI/ REUTERS/Toby Melville/Pool

\Com informações da agência Reuters.