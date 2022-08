Princesa Diana pretendia fugir da imprensa se mudando sozinha para os Estados Unidos, diz segurança

Princesa Diana morreu em agosto de 1997, ao sofrer um acidente de carro. Foto: AP

A morte de Lady Di, em 1997, ainda intriga a todos. Agora, algumas revelações do ex-segurança e guarda-costas da princesa, Lee Sansum, apontam que Diana estava incomodada com a perseguição da imprensa e, por isso, semanas antes de seu acidente, pretendia se mudar sem os filhos para os Estados Unidos.

Segundo informações do Page Six, Sansum detalhou o desejo da princesa em sua biografia, Protegendo Diana: História de um Guarda-Costas. Como relatado por ele, Lady Di o dizia: “Não há nada que posso fazer no Reino Unido. Os jornais irão me atacar, não importa o que eu faça. Quero ir para os Estados Unidos para me afastar de tudo isso. Lá, pelo menos, eles gostam de mim e vão me deixar em paz."

Sansum defendeu a decisão da princesa de não levar os filhos. Segundo ele, “Diana era uma mãe maravilhosa, muito amorosa e atenciosa com seus meninos”, mas, diante da situação midiática, realmente precisava deixar o Reino Unido. “Também era para livrá-los da atenção que recebiam por estar com ela”, explicou. Contudo, ela os veria durante as férias escolares.

Vale ressaltar que, conforme exposto no documentário A Morte da Princesa Diana, lançado nesta sexta-feira, 26, no Discovery, dois anos antes de sua morte, Lady Di chegou a escrever notas sobre a desconfiança em torno de um acidente armado "para se livrar" dela.