Princesa Diana é homenageada com placa azul em prédio onde morou em Londres. Foto: REUTERS/Beresford Hodge

LONDRES - A princesa Diana foi homenageada com uma placa azul em seu antigo edifício no oeste de Londres onde morou antes de se tornar a noiva do príncipe herdeiro do trono britânico, príncipe Charles.

A placa foi colocada no edifício que foi seu lar entre 1979 e 1981 no endereço 60 Coleherne Court, uma propriedade próxima de King’s Road, em Chelsea.

Diana, que morreu em um acidente de carro em Paris em 1997 aos 36 anos, dividiu o apartamento com três amigas. Uma delas, Virginia Clarke, ajudou a inaugurar a placa em uma cerimônia realizada nesta quarta-feira.

"Aqueles foram dias felizes para todas nós, e o apartamento sempre estava cheio de riso", disse Clarke. "Diana partiu para se tornar muita coisa para muitos. É maravilhoso que seu legado será lembrado desta maneira".

Diana descreveu seus anos na propriedade como "a época mais feliz da minha vida", de acordo com o livro Diana: Sua Verdadeira História, de Andrew Morton.

As placas azuis de Londres, a cargo da entidade Herança Inglesa, destacam edifícios em que figuras famosas do passado viveram e trabalharam.

A placa da princesa diz: "Lady Diana Spencer, mais tarde Princesa de Gales, 1961-1997. Morou aqui de 1979 a 1981".

"Diana teve, e ainda tem, um lugar muito especial nos corações dos londrinos, e estamos empolgados de ver sua placa azul instalada formalmente como um monumento ao seu trabalho para outros", disse Andrew Boff, presidente da Assembleia de Londres.