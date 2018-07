Princesa da Holanda vai à escola de bicicleta

Rei holandês registrou o momento em que a filha ia para a escola Foto: Facebook/ @Het Koninklijk Huis

Parece que até os membros da realeza têm seus momentos de plebeus. Rei e rainha da Holanda, Willem-Alexander e Maxima postaram vídeo da princesa Alexia indo para a escola de bicicleta.

As férias acabaram para a menina, de 12 anos. O vídeo divulgado pelo monarca holandês mostra a jovem cruzando o jardim da família em sua bicicleta em direção à rua.

Sua irmã mais velha e herdeira do trono, Catharina-Amalia, também foi flagrada pelos pais no primeiro dia de aula do ano passado. Apesar de manterem as filhas longe do assédio público e declarar, por exemplo, que a filha mais velha só assumirá compromissos públicos após completar 18 anos, os pais corujas não resistem a tirar fotos do primeiro dia escolar.

Confira o vídeo: