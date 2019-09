Princesa Charlotte vai para a escola no primeiro dia de aula

Princesa Charlotte chega a seu primeiro dia de aula na escola em que o príncipe George, o irmão mais velho, estuda. Foto: Aaron Chown/Pool via Reuters

Na manhã desta quinta-feira, 5, Charlotte protagonizou uma das cenas mais fofas dos últimos tempos. A princesa aparece chegando, de mãos dadas com a mãe, Kate Middleton, ao lado do irmão, o príncipe George, e do pai, o príncipe William, no primeiro dia de aula.

Ela estudará na Thomas’s Battersea, mesma instituição do irmão mais velho.

“A princesa Charlotte chega para seu primeiro dia de escola em Thomas's Battersea, juntando-se ao irmão mais velho, príncipe George”, diz a legenda da imagem publicada pelo perfil oficial do Palácio de Kensington no Instagram.

Charlotte, que completou quatro anos em maio, é a quarta na linha de sucessão ao trono britânico.

A escola tem 560 alunos, com idades entre quatro e 13 anos. Entre as disciplinas oferecidas estão aulas de arte, teatro, música, balé, educação física e francês.

O momento da chegada de Charlotte foi registrado também em vídeo.

De mãos dadas com a mãe, a garotinha é saudada por uma das coordenadora da escola. A princesa aperta a mão da funcionária e não para de mexer no cabelo.

