Princesa Charlotte faz birra e leva bronca de Kate Middleton; assista

Charlotte se irritou e momento foi capturado pelos fotógrafos Foto: Patrik Stollarz/AFP

A Família Real Britânica foi flagrada em um momento ‘gente como a gente’ na última sexta-feira, 21. Durante viagem pela Alemanha, a princesa Charlotte, de apenas 2 anos, foi flagrada fazendo birra e levando uma bronca da mãe, Kate Middleton.

A cena inusitada aconteceu quando as duas embarcavam com os príncipes William e George rumo à Polônia. Antes de entrar no jatinho, Charlotte ficou irritada, esperneou e chegou a se jogar no chão.

Depois de acalmada por Kate e William, a menina finalmente entrou na aeronave com a família. Mas as imagens do momento viralizaram nas redes sociais.

Assista: