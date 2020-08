Primos, Ingrid Guimarães e Marcelo Faria passam a quarentena juntos

Os atores Marcelo Faria e Ingrid Guimarães passaram alguns dias juntos em quarentena Foto: Instagram / @ingridguimaraesoficial

Os atores Ingrid Guimarães e Marcelo Faria reveleram nesta sexta-feira, 28, que “juntaram” as famílias e passaram alguns dias da quarentena juntos, na casa de Ingrid. Os dois também relembraram que são primos.

“Dias deliciosos em família. Sim, eu e Ingrid Guimarães somos primos”, comentou Marcelo em uma publicação. Ele explicou que os dois decidiram se encontrar para que as filhas pudessem brincar e estudar juntas. Marcelo é pai de Felipa, 9, e Ingrid é mãe de Clara, 10.

Ingrid aproveitou para confirmar a revelação e brincou: “Sim, somos primos. Sim, convivemos muito desde criança. Sim ele já pegou coronavírus (só por isso foi convidado). Sim, trabalhamos com convites seletivos ultimamente. Sim, amo ele desde que era pequeno”.

No dia 17 de agosto, Marcelo fez uma publicação em que comentou que testou positivo para o novo coronavírus no começo do mês, e precisou ficar afastado da filha. Ele ficou 14 dias em quarentena mas teve apenas sintomas leves. “Ela [Ingrid] disse que me convidou só por isso, mas na verdade eu sei que é amor”, brincou o ator.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais