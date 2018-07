Primeiro trailer de 'A Bela e a Fera' com Emma Watson é divulgado

Emma Watson será a protagonista em 'A Bela e a Fera' Foto: Jonathan Short/Invision/AP

O filme A Bela e a Fera será o próximo live-action de adaptação de um clássico da Disney. A história terá a atriz Emma Watson como Bela, uma moça bonita e independente que se torna prisioneira no castelo de um monstro.

O longa tem estreia prevista para o dia 17 de março de 2017. Além da estrela de Harry Potter, o filme ainda traz Dan Stevens como a Fera e Ian McKellen, Emma Thompson, Ewan McGregor e Stanley Tucci. O filme mescla o cenário físico com elementos digitais, usados principalmente na animação de objetos do castelo, como velas e bules.

Os fãs ficaram muito animados e ainda mais ansiosos com a divulgação do trailer. No Twitter, o termo Emma Watson já tem mais de 16 mil menções e a hashtag #BeautyAndTheBeast já tem quase 40 mil.

sou tao apaixonada pelo filme a bela e a fera ai vem a emma watson pra deixar mais perfeito vo morre — lily (@liily182) 23 de maio de 2016

Emma Watson a senhora é a Bella perfeita. — Samizie-Loo (@casualdamages) 23 de maio de 2016

EMMA WATSON VAI FAZER A BELLA TO MUITO FELIZ SZ #BeautyAndTheBeast — annezao (@sorryonbieber) 23 de maio de 2016