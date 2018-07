Primeiro-ministro canadense tira foto com elenco de 'X-Men'

Justin Trudeau posou ao lado de elenco do X-Men. Foto: REUTERS/Chris Wattie

O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau é bem popular na internet: ele já apareceu de surpresa num ensaio de formatura, usou meias divertidas e 'desafiou' o ator Matthew Perry. Agora, ele se uniu ao X-Men.

Não, ele não é um super-herói no tempo livre (ou será que é?), mas, no último domingo, 25, posou com parte do elenco do filme. A imagem foi compartilhada no Instagram por Simon Kinberg, roteirista e produtor de X-Men.

"Time de super-heróis. Justin Trudeau entrou para o X-Men", escreveu Kinberg na legenda. Na imagem, o primeiro-ministro aparece ao lado de James McAvoy, Sophie Turner, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, entre outros. O elenco está gravando X-Men: Novos Mutantes, que deve ser lançado em 2018.