Primeiro álbum de Britney Spears completa 20 anos

O single de mesmo nome do álbum foi lançado ainda em 1998. Foto: Reprodução de capa de 'Baby One More Time' (1998) / Britney Spears

...Baby One More Time, muito mais do que um álbum pop adolescente, cujo lançamento completa 20 anos neste sábado, 12, não apenas marcou o início da carreira de Britney Spears como reformulou o gênero musical com um padrão muito singular.

Fundamental para o sucesso foi a contribuição de Max Martin, um então jovem produtor e compositor sueco que se formou no glam metal, mas acabou mostrando um talento inusitado para as melodias do pop dançante.

Apadrinhado por Denniz Pop, o primeiro álbum de Britney chegou depois de Martin trabalhar para seus compatriotas Ace of Base, no álbum The Bridge, de 1995, e, sobretudo, nos primeiros álbuns de Backstreet Boys, o de mesmo nome do grupo, de 1996, e Millenium (1999).

De seu próprio punho e letra e de sua mentalidade como produtor, surgiram sucessos comerciais como Everybody (Backstreet's Back), I Want It That Way e também Baby One More Time, faixa-título do futuro álbum de Britney que foi descartada anteriormente pelos BSB e pelo trio de R&B TLC.

"Não haverá outra Madonna", diziam sobre a cantora quando ela tinha 16 anos após passar sete deles como estrela infantil do programa de televisão The Mickey Mouse Club.

Foi assim até que um executivo da Jive Records teve a visão de contratá-la e reuni-la a Max Martin. Naquele momento, o pop e a indústria havia perdido o contato com seus potenciais ouvintes mais jovens. Martin ofereceu a ela Baby One More Time, que foi lançada como single em 23 de outubro de 1998 e se tornou em um dos mais vendidos da história.

Editado em formato de vinil pela primeira vez nas últimas semanas, a edição original de ...Baby One More Time vendeu mais de 25 milhões de cópias em todo o mundo. Isso faz do álbum um dos mais vendidos da história, agora mais valioso, uma vez que a 'princesinha do pop' anuncioiu uma pausa musical para cuidar do pai.