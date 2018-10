Primeiro álbum da Britney será relançado em fita cassete

O lançamento do single coincide com a carreira da cantora, já que foi seu primeiro grande sucesso mundial no mundo da música. Foto: Reprodução de capa de 'Baby One More Time' (1998) / Britney Spears

O primeiro álbum da cantora Britney Spears, Baby One More Time, será relançado em edição limitada no formato fita cassete na próxima sexta-feira, 2, com a cor rosa. A edição especial já está em pré-venda, por 11,99 dólares no site da loja norte-americana Target.

Com 12 canções, o álbum foi lançado em 1999 e vendeu 30 milhões de cópias. Entre as músicas de trabalho estão Baby One More Time, que completou 20 anos no último dia 23 e Sometimes.

Um fã da cantora que teve acesso à fita cassete rosa publicou uma foto da edição especial no Twitter.

Dear Britney Spears fans... within the next few weeks @Target will be re-releasing “Baby One More Time” in cassette form once again. Throwback to 20 years. pic.twitter.com/9QsRfSWzlB — Eddie Montanez (@EddieJMontanez) 23 de outubro de 2018

