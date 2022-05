'Primeira e última': Antônio Fagundes faz tatuagem com mulher

Tatugem do atores Antônio Fagundes e Alexandra Martins. Casal se conheceu no seriado 'Carga Pesada', da TV Globo, em 2007. Foto: Instagram/@antoniofagundes

O ator Antônio Fagundes, que completou 73 anos no último dia 18, decidiu fazer sua primeira tatuagem da vida - e que também será a última, nas palavras do artista.

A tatugem foi feita em conjunto com a mulher, a atriz Alexandra Martins. Ambos tatuaram uma caveira com uma rosa na boca, inspirada em uma obra do escritor inglês William Shakespeare.

"Hamlet com amor. Primeira tatoo. E a última", escreveu Fagundes em um post no Instagram, feito nesta terça-feira, 10. Alexandra e Fagundes se conheceram no seriado Carga Pesada, da TV Globo, em 2007.