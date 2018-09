Prima do príncipe Harry vai se casar com o ex-namorado de Pippa Middleton

Lady Gabriella e Thomas Kingston anunciaram que estão noivos. Foto: Alexandra Diez de Rivera/Buckigham Palace via Reuters

A árvore genealógica da família real britânica está cada vez mais movimentada. Lady Gabriella Windsor, prima dos príncipes Harry e William vai se casar com ninguém menos do que o ex-namorado de Pippa Middleton, irmã de Kate Middleton. As informações são do DailyMail.

Gabriella e Thomas Kingston ficaram noivos em agosto na Ilha de Sark, do Reino Unido. Thomas e Pippa namoraram em 2011, e terminaram meses depois sem grandes problemas. Ele foi um dos convidados, ao lado de Gabriella, do casamento de Pippa com James Matthews no ano passado, aliás.

A Lady Gabriella é filha de príncipe Michael de Kent, primeiro primo da rainha Elizabeth. Não se sabe o quão próxima ela é de Harry e William. O casamento deve ocorrer no primeiro semestre de 2019.