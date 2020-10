Preta Gil fala sobre plásticas: ‘Não amo minha barriga de lipo’

Preta Gil disse que resolveu fazer lipoaspiração devido a ataques que sofreu após posar nua Foto: Reprodução Instragram/ @pretagil

Preta Gil revelou que se arrepende das quatro lipoaspirações que já fez para se encaixar em um padrão de beleza. A cantora contou que fez isso devido a diversos ataques que sofreu, há 18 anos, após posar nua na capa do seu primeiro disco Prêt-à Porter.

“Quando eu percebi, estava me mutilando para agradar quem? Não sou eu (...) Quando você pega o fio da meada do amor próprio, é um caminho sem volta. E é aí que você vai arrastando outras [mulheres]: 'se ame, se liberte'. Eu entendi que aquelas lipoaspirações foram uma mutilação do meu corpo”, disse ela no podcast Simples Assim.

"Hoje, tenho sequelas. Tenho queloides. Tenho uma 'barriga de lipo' que acho feia quando faço fotos. Seria o máximo a minha barriga gordinha para o que eu penso hoje. Não amo a minha barriga de lipo", afirmou.

Além de Preta, Grazi Massafera e Juliana Paes também participaram do podcast da apresentadora Angélica. Juliana contou que também adquiriu autoestima com o passar do tempo: "Você vê as rugas e as manchas chegando, mas, em compensação, vem outra coisa no lugar, que é um olhar de amor próprio que a maturidade te dá".

Grazi, por sua vez, também lembrou que usava preenchimentos na roupa, quando competia em concursos de beleza na adolescência."Sempre fui muito magricela e agora ganhei corpo. Eu usava ombreira nos seios, que minha mãe, que é costureira, fazia em casa. O padrão era a 'gostosona'”.

A próxima edição do programa Simples Assim vai ao ar neste sábado, 31, na TV Globo.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais