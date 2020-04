Preta Gil fala sobre mostrar cabelos brancos: ‘transformação de valores’

Preta Gil Foto: Instagram / @pretagil

A cantora Preta Gil publicou nesta quarta-feira, 1, uma foto em que aparece com alguns cabelos brancos. Ela comentou que o período atual, de pandemia do novo coronavírus, a fez refletir e mudar hábitos, como de esconder e pintar os fios grisalhos.

“Há 20 dias eu me desesperava caso deixasse alguns fios brancos aparecerem do meu cabelo, eu pintava religiosamente de 15 em 15 dias”, comentou a cantora. Segundo ela, após refletir, começou a gostar do cabelo branco, que simboliza um "amadurecimento".

Para a cantora, os fios também representam uma “transformação de valores que o coronavírus causou, e está causando" nela.

Preta destacou que a mudança da forma como vê os cabelos faz parte de uma série de hábitos que estão sendo repensados por causa do coronavírus.

A cantora foi diagnosticada com o vírus no dia 14 de março, e anunciou que estava curada no dia 30 do mesmo mês. Preta comentou que teve dor no corpo, dor de cabeça, calafrio, sudorese, intestino solto, dor de ouvido e perda de apetite, olfato e paladar.

Ao anunciar o fim da doença, ela publicou uma foto com o marido, e falou sobre poder voltar a ter contato com ele: "Finalmente podemos ficar assim, grudadinhos, em casa, outra vez”.

