Preta Gil é marcada em série de fotos em que fãs aparecem de biquíni

A cantora Preta Gil. Foto: Instagram/@pretagil

Desde o fim do ano pasasdo, Preta Gil vem publicado uma série de fotos de biquíni e desabafado sobre a questão do peso. “Não quero ser prisioneira da minha forma física”, disse ao responder comentários maldosos nas redes sociais.

Neste domingo, 6, a cantora fez uma montagem de fotos de fãs nas quais eles aparecem de biquíni, mostrando que também não querem ser prisioneiros da forma física.

“Quando algo que nós fazemos influencia as pessoas a se amarem e respeitarem é de uma emoção única. Quando eu falava para vocês se libertarem, eu sei muito bem que não é fácil e sei bem porque para mim também não foi, mas o gostinho de sermos livres não tem preço”, agradeceu.

Para Preta Gil, liberdade significa não levar em conta julgamentos em relação à imagem. “E a felicidade é o prêmio que recebemos por sermos livres e bons! Obrigada vocês que me marcaram nessas fotos em um momento onde foram felizes!”, escreveu na legenda da foto no perfil dela no Instagram. Ela fez questão de enfatizar que não está se referindo àqueles que estão fora do peso, mas o recado foi para todas as pessoas que ‘têm amarras’ e outras questões estéticas das quais se envergonham.

Em todas as fotos que publicou de biquíni, internautas se manifestaram. “Podemos ser quem a gente quiser, chega de ter que ser assim ou assado. A vida é uma só”, escreveu uma fã. “Tenha um corpo e vá à praia, seja feliz e pronto!”, aconselhou outra.

Preta Gil passou os últimos dias do ano em Trancoso, onde esteve ao lado da família e amigos, além de ter realizado um show ao lado de Elba Ramalho. Com o marido Rodrigo Godoy, a cantora também fez questão de festejar a união. “Comigo é na base do beijo, é na base do amor”, parafraseou Ivete Sangalo.