Preta Gil curte comentário de internauta que chamou Anitta de ingrata

Preta Gil protagonizou a polêmica da tarde desta segunda-feira nas redes. Foto: Denise Andrade/Estadão

A cantora Preta Gil gerou polêmica nas redes sociais nesta segunda-feira, 4, após curtir o comentário de um fã que criticava Anitta.

O usuário comentou a divulgação que a cantora Ivete Sangalo fez do clipe de Will I See You, primeira música em inglês de Anitta, e rechaçou a cantora pop por não fazer o mesmo com À Vontade, produção de Ivete em parceria com Wesley Safadão lançada há um mês.

“Você é tão generosa, Ivete, não faz nada esperando algo em troca”, dizia a mensagem. “Enquanto a Anitta se fez de desentendida com ‘À Vontade’ , não postou nada sobre ele, só um ou dois stories cantando trechos da música.” O comentário ganhou um like da filha de Gilberto Gil, que foi printado e rebatido por fãs de Anitta.

Logo depois, Anitta mandou um coração a Preta Gil, que devolveu o emoji, aumentando ainda mais a repercussão.

Confira as reações de internautas abaixo, o print da curtida de Preta e a troca de corações: