Preta Gil completa 42 anos e ganha festa surpresa do marido

Foto: Reprodução/Instagram

Preta Gil teve uma comemoração dupla nessa segunda-feira, 8. Além do seu aniversário de 42 anos, que lhe rendeu uma linda surpresa do seu marido, o personal trainer Rodrigo Godoy, a cantora também comemorou mais uma edição da famosa Noite Preta, festa que ela costuma organizar em casas noturnas.

O evento aconteceu no Hidden Agenda In Rio, boate localizada em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Antes de se apresentar na casa noturna, ela foi mimada por Rodrigo com uma mesa de flores e doces. Ela se emocionou com a atenção do marido e publicou uma foto no Instagram.

"Com você minha vida é assim!!! Só flores!! Obrigada pela surpresa meu amor!!! Te amo infinito!", disse a cantora nas redes sociais.