'Presente mais lindo que poderia receber', diz Giovanna Ewbank sobre Titi

Giovanna Ewbank comemorou o seu terceiro Dia das Mães. Foto: Instagram/@gio_ewbank

É Dia das Mães e as redes sociais estão esbajando demonstrações de carinho para todas as mamães por aí, e claro que os artistas também publicaram diversas homenagens a suas mães e filhos.

Giovanna Ewbank publicou no Instagram uma sequência de fotos ao lado de Titi, sua filha com Bruno Gagliasso, agradecendo o seu terceiro Dia das Mães e falando do que mudou depois que virou mãe.

"A cada ano, eu aprendo mais e mais com meu anjo. A maternidade me transformou por inteiro, me abriu os olhos e o coração para esse mundo, me tirou de uma bolha que nem eu sabia que vivia. Aprendo todos os dias com a minha filha, a amar como se não houvesse o amanhã, a respeitar e ouvir o próximo, a ser mais paciente, menos egoísta, a rir dos próprios erros e descobrir que sempre existe tempo de aprender e recomeçar", escreveu Giovanna na legenda. "Deus te enviou como o presente mais lindo que eu poderia receber nessa vida inteira!".

Seu marido, Gagliasso, fez questão de homenagear Giovanna pela data. "Meu Deus, quanto amor eu sinto por vocês. Quando eu pensava que seria impossível meu amor por você, Giovanna, aumentar, você se tornou mãe e minha teoria foi por água abaixo. Você me inspira, alegra, ensina. Parabéns, meu amor, feliz Dia das mães!".

Quem também aproveitou para ressaltar a maternidade da parceira foi Rodrigo Hilbert, que raramente publica foto ao lado dos filhos. Ele postou no Instagram uma imagem ao lado de Fernanda Lima e dos filhos Francisco e João, e na legenda escreveu: "Todo amor do mundo para você, meu amor".

Já Luciano Huck publicou uma foto ao lado de Angélica e dos filhos Benício, Joaquim e Eva, e foi fofo na legenda: "Amamos você mais que tudo, @angelicaksy. Feliz Dia das Mães. Melhor mãe do mundo".