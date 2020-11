Prêmio Multishow: veja os principais looks dos artistas em 2020

Luisa Sonza no Prêmio Multishow 2020 Foto: Reprodução de 'Prêmio Multishow' (2020) / Canal Multishow

A 27ª edição do Prêmio Multishow foi realizada ao vivo na noite da última quarta-feira, 11. No Rio de Janeiro, a cantora Iza e os humoristas Paulo Gustavo e Tatá Werneck comandaram a premiação, que trouxe Ivete Sangalo como cantora do ano e Verdinha, de Ludmilla, como a música do ano.

Confira abaixo as roupas usadas pelos principais nomes que se apresentaram no Prêmio Multishow.