Prêmio Multishow 2020: Iza é anunciada como nova apresentadora

Cantora Iza durante apresentação no Rock in Rio 2019 Foto: Wilton Junior/Estadão

O canal Multishow anunciou na segunda-feira, 3, que irá realizar o Prêmio Multishow 2020 no mês de novembro. A premiação, voltada para o mundo da música brasileira, contará com uma mudanças na apresentação: sai a cantora Anitta e entram Tatá Werneck e Iza. As duas conduzirão o evento junto com o humorista Paulo Gustavo, que já participou do evento em 2019.

O Prêmio Multishow começou em 1994 e em 2020 será dividido em 15 categorias - três a mais que no último ano. Os indicados serão escolhidos por um júri formado por profissionais da indústria musical, que começam a votação já nesta semana.

Oito das categorias serão abertas para a votação do público a partir de setembro. Em comunicado divulgado à imprensa, Tatiana Costa, diretora do Multishow, destacou as transformações do mundo da música nos últimos meses devido à pandemia do novo coronavírus, e afirmou que a premiação irá refletir essas mudanças.

“O prêmio chegará para celebrar a música e seus agentes, para dar holofote a esse papel de responsabilidade cultural, ainda mais fundamental nos dias de hoje. A edição deste ano estará por todo Brasil, representando o grande protagonismo da música no país em 2020”, disse ela. Mais informações sobre a premiação, incluindo o dia de exibição e o formato, serão divulgadas nas próximas semanas.

Em 2019, as grandes vencedoras do prêmio foram as cantoras Ludmilla e Anitta, que conquistaram dois prêmios cada. As duas dividiram o prêmio de música chiclete do ano, com a canção Onda Diferente.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais