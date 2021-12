Premiação dos melhores do ano no TikTok tem show de Caetano Veloso e Marina Sena; veja vencedores

Caetano Veloso se apresentou na premiação com canção do novo disco 'Meu Coco'. Foto: Reprodução/Twitter/@TikTokBrasil

O TikTok premiou, na noite desta quarta-feira, 15, os melhores criadores do ano na rede social, na primeira edição do TikTok Awards. Com shows de Caetano Veloso, Marina Sena, Zé Felipe, Glória Groove e uma apresentação musical de Ludmilla, a premiação foi apresentada por Sabrina Sato, que trocou de looks ao longo da noite e foi acompanhada por Camila Pudim, Lorrane Silva, a @_pequenalo e Bruno Nobru.

A festa começou com uma seleção de artistas cantando algumas músicas que foram hits durante o ano na rede social, como Deise Tigrona (Sadomasoquista / Vem de Chicote) e Mc Davi(Vai Se Tratar Garota). Também teve destaque na premiação uma homenagem ao ator Paulo Gustavo, que morreu este ano por conta da covid-19, e à cantora Marília Mendonça, morta em novembro em um acidente de avião, que teve uma de suas músicas interpretada por Marvvila.

ENTREGOU TUDO! A gente não sabia que precisava de @barbaracourav na nossa vida, até ter @barbaracourav na nossa vida! Mereceu muuuuito! #TikTokAwards pic.twitter.com/Sm5KPd4q5d — TikTok Brasil (@TikTokBrasil) December 16, 2021

Os vencedores de cada categoria foram escolhidos pelos usuários da rede social, que votaram em 20 categorias com nomes divertidos. A grande vencedora da noite foi a influenciadora Barbara Couto, com o prêmio Entregou Tudo na For You. Outra categoria muito esperada foi a Hit do Ano e quem levou o prêmio para casa foi Clarissa Müller (@clamuller).

O cantor Tiago Iorc não se apresentou, mas chamou, junto com Sabrina Sato, a apresentação de Caetano Veloso, que cantou a música Sem Samba Não Dá, que está em seu último disco Meu Coco. Iorc, que abandonou as redes sociais durante um tempo, anunciou uma nova música lançada especialmente no TikTok, Eu Gosto Tanto Dela.

Confira lista completa com os vencedores:

#Eu não nasci eu estreei: Ananda

# Trava na Beleza: Arthur Freixo

# Deu show: MC Nau

# Chegou brihando: Ary Fontoura

# Pet do ano: Malcom

# Resenha de Viagem: Amandinha do @prefiroviajar

# Dueta Comigo: Vitor Chanel e Vanessa Lopes

#Nunca foi coadjuvante: Mãe de Pk Lipe

# Profissão Gamer: Pedro Caixa

# Joga y Joga: Raquel Freestyle

# Hitou no TikTok: Ruivinha de Marte

# POV: Ana Luiza

# Good Video Well Played: Bruno Ph

# Musa das Trends: Virginia Fonseca

# Credo que delícia: Bia @magicardb

# Categoria Fofoca? Aceito: John Bin

#Aprenda no TikTok: Ana Cristina

#Rindo até 2022: Thalisson Borges

# Hit do ano: Clarissa Müller

# Vídeo do ano, check: Mada e Bica

Entregou Tudo na For You: Barbara Coura