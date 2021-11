Premiação europeia da MTV tem Manu Gavassi e outros famosos no tapete vermelho; veja fotos

A cantora e atriz Manu Gavassi no tapete vermelho do MTV Europe Music Awards; Manu vai apresentar um dos prêmios da noite. Foto: Attila KISBENEDEK / AFP

Na noite deste domingo, 14, a MTV entrega os prêmios da música na 28ª edição anual do Europe Music Awards (EMA), ramo europeu dos famosos prêmios de música do canal musical, que conta com as presenças de Ed Sheeran, Maluma, Imagine Dragons, além da cantora e atriz brasileira Manu Gavassi, entre outros artistas. A cerimônia, que este ano será realizada em Budapeste, capital húngara, está voltando à normalidade pós-pandêmica, com apresentações ao vivo e público presente após a edição virtual de 2020.

A premiação tem Justin Bieber como principal favorito com oito indicações, seguido por Doja Cat e Lil Nas X com seis indicações cada, e Ed Sheeran, Olivia Rodrigo e The Kid LAROI com cinco. O evento tem previstas apresentações de Ed Sheeran, Imagine Dragons com J.I.D, Maluma, da banda italiana Måneskin (vencedora do Eurovision 2021), Kim Petras, YUNGBLUD, Griff, Girl in Red e da rapper Saweetie.

A cerimônia pode ficar na história também pelo choque entre sua mensagem a favor da igualdade e o local em que é realizada, por conta das políticas regressivas que o governo húngaro empreendeu nos últimos tempos em detrimento de parte da população.