‘Preguiça de mentiras’, responde Gretchen a internauta sobre separação

A cantora Gretchen e o marido. Foto: Instagram/@mariagretchen

Com mais de um milhão de seguidores e um engajamento nas redes sociais de dar inveja, Gretchen não abre mão de responder aos seguidores quando acha que é preciso. E foi assim neste sábado, 25, no Instagram.

A cantora publicou uma foto na rede social para comemorar a chegada do fim de semana. “Sabadowwww”, escreveu na legenda da imagem. Então, uma internauta aproveitou para perguntar sobre o relacionamento de Gretchen com o marido: “Fiquei sabendo por uma grande amiga sua que você se separou novamente, é verdade?”.

Gretchen não deixou quieto e decidiu publicar um comentário. “Não é verdade. Que coisa feia passar notícias que vocês não sabem. Aliás, não tenho motivo para esconder se tivesse acontecido”, garantiu.

Recentemente, no programa da Ana Maria Braga, na TV Globo, Gretchen desmentiu o fato de ter sido casada 17 vezes. "Não casei 17 vezes não, isso é fake! Mas cansei de desmentir. As pessoas falavam para me magoar. Eu nem ligo mais. Se quiser falar que casei 20, 30 vezes, nem me importo. Quero ser feliz!", declarou na ocasião.

Neste sábado, Gretchen disse que está muito feliz com o marido na França. “Vocês todos vão cair do cavalo, inclusive essa sua amiga mentirosa, quando eu voltar para casa agora em julho. E vocês vão ver nós dois juntos em nossa casa. Preguiça de mentiras”, concluiu a cantora.