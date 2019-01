'Preconceito não tá com nada', diz Claudia Raia sobre 'padrões de idade'

Claudia Raia, de 52 anos, é atriz, dançarina e cantora. Foto: João Cotta/Globo

Claudia Raia está plena aos 52 anos de idade, segundo ela mesma já disse. Com fotos de biquíni no Instagram, ela tem falado abertamente sobre a 'nova fase' e busca quebrar estereótipos quando o assunto é a idade da mulher.

"Essa mulher de 50 que a gente conheceu lá atrás não existe mais. Hoje, nós somos donas das nossas vidas, dos nossos corpos, das nossas vontades e desvontades. Nós amamos, trabalhamos, viajamos e fazemos as nossas escolhas. Basicamente, somos incríveis", escreveu a atriz em uma das fotos.

Nesta sexta-feira, 11, ela publicou parte de uma entrevista que concedeu, na qual responde sobre como se vê daqui dez anos.

"Me vejo fazendo coisas incríveis, falando de assuntos relevantes, abrindo portas para essa mulher além dos 50 anos, que é empreendedora, criativa, que pode sair de um casamento e entrar em outro, que pode engravidar se esse for o desejo", disse.

Claudia Raia foi casada com Edson Celulari por 17 anos, com quem teve dois filhos, Enzo e Sophia. Em dezembro do ano passado, ela celebrou a união com o ator Jarbas Homem de Mello. O primeiro casamento dela foi com Alexandre Frota, que durou três anos.

"Essa mulher, aos 50, não tem limite, é livre. Essa liberdade tem de ser reconhecida. Me vejo prestando um serviço, deixando um legado daquilo que construí, daquilo que eu fiz dentro da nossa profissão", completou.

Na legenda do vídeo, ela disse que "os 50 são tudo de bom" e que "preconceito não tá com nada". "Quero agradecer às mulheres maravilhosas que comentam meus posts e seguem comigo nessa luta de quebrar padrões de idade. Juntas somos mais fortes", disse.