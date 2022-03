‘Pra Melhorar’: Marisa Monte lança clipe de música com Flor e seu Jorge

O clipe mostra a tentativa de Marisa, Flor e Seu Jorge em se esconder da tempestade, mas no final a luz do sol chega fazendo surgir vontade de cantar mais uma vez. Foto: Instagram / @MarisaMonte

Marisa Monte lançou nesta quarta-feira, 9, o clipe da música Pra Melhorar. A faixa é uma parceria com Flor e Seu Jorge e já havia sido publicada há oito meses no YouTube e, até agora, já foi reproduzida 1,5 milhões de vezes na plataforma.

A música faz parte do álbum visual Portas, lançado por Marisa em 2021. O vídeo é dirigido pela mãe de Flor e ex-mulher de seu Jorge, Mariana Jorge.

O clipe começa com um tom sombrio, Marisa, Flor e Seu Jorge se escondem da tempestade, se abrigam da chuva e dos trovões, mas, no final, a luz do sol chega fazendo com que os personagens tenham vontade de cantar mais uma vez, sem se esconder tanto.

“Quando você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar, piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, todos fazem seu sacrifício, pra melhorar, melhorar. Lá vem o Sol, para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel”, diz um trecho da canção.

No último show de Marisa em São Paulo, Seu Jorge subiu aos palcos para cantar Pra Melhorar. A cantora está em uma turnê entre Brasil e Estados Unidos divulgando a série que compõe o álbum que teve colaboração de diversos outros artistas brasileiros.

Todas as músicas possuirão clipes, criados a partir da série de pinturas Portas de Marcela Cantuária. Dessa vez, Carlinhos Brown não está presente em nenhuma das músicas, mas está muito bem representado por Chico, seu filho.

Ele participou da composição de cinco canções Calma, Em Qualquer Tom, Fazendo Cena, Déjà Vu e Medo do Perigo, com Marisa. Arnaldo Antunes ajudou na composição de Vagalumes e junto com Dadi, nas músicas Portas e A Língua dos Animais.

O Uruguaio Jorge Drexler trás um pouco de espanhol à Vento Sardo e Pedro Baby compôs com Marisa e Pretinho da Serrinha a letra de Quanto Tempo, cujo arranjo pertence a Marcelo Camelo, que compôs Espaçonaves e também participa de Sal e Você Não Liga.

O trabalho tem ainda a participação de Nando Reis, e Praia Vermelha. Pretinho reaparece na canção Elegante Amanhecer. Fã declarado da cantora, Silva também participa do álbum, nos pianos em Totalmente Seu, música composta com a própria Marisa e seu irmão, Lucas.

Nessa quinta, Marisa se apresenta no Strathmore, em North Bethesda, nos Estados Unidos, onde segue até o dia 27 de Maio. A turnê retorna ao Brasil no dia 08 de Abril, na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto.