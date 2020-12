'Posso, sim, caminhar pelo masculino e feminino', diz Pabllo Vittar sobre prêmio Men Of The Year

A cantora Pabllo Vittar no MTV Europe Music Awards, na Espanha Foto: Jon Nazca / Reuters

Pabllo Vittar refletiu sobre ter sido uma das 13 pessoas vencedoras da premiação Men of the Year feita pela revista GQ. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 3.

"Ganhar um Men Of The Year ["Homens do Ano", em tradução livre] é afirmar que posso, sim, caminhar pelo masculino, pelo feminino e ter sucesso em ambos", afirmou a cantora à revista. Segundo a publicação, "Pabllo é a primeira drag queen a ganhar o título e a capa da revista".

Vittar venceu a categoria Ícone da premiação por conta de "sua contribuição à música pop brasileira, pela representatividade da comunidade LGBTQIA+ e pelo uso de sua voz na defesa da inclusão", segundo a organização.

Na última edição do Men Of The Year, em 2019, foram premiados nomes como Anitta, Fabio Porchat e Felipe Neto.