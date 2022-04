‘Posso mandar áudio?’: Dani Calabresa estreia podcast

A humorista Dani Calabresa estreia podcast do Gshow, 'Posso Mandar Áudio?'. O programa tem episódios semanais e conta com a participação de convidados trazendo casos divertidos de suas vidas afetivas. Foto: Globo/ Victor Pollak

Posso Mandar Áudio? é o novo podcast do Gshow, o portal de notícias sobre os programas de entretenimento da Rede Globo, que acaba de chegar ao catálogo de áudio do portal, do streaming Globoplay e de todas as plataformas de áudio digital.

Apresentado pela humorista Dani Calabresa, o programa tem episódios semanais e conta com a participação de convidados trazendo casos divertidos de suas vidas afetivas.

Dani vai dar espaço para que famosos dividam histórias de romances frustrados, sempre com muita leveza e pitadas de humor.

Com episódios curtos de aproximadamente 15 minutos, nomes como Fernanda Paes Leme, Fábio Porchat e Pequena Lô, já estão confirmados na primeira temporada do podcast.

A cada semana, Dani comenta a história enviada pelo artista convidado, compartilhando também seus pensamentos e opiniões, além de dar um incremento nas situações com seu jeito peculiar de narrar os acontecimentos.

"Esse é um podcast diferente, não é um bate-papo ao vivo, não tem uma interação acontecendo em tempo real, não é um talk show e nem é um programa de perguntas e respostas. São as minhas reações ouvindo uma história divertida que um famoso teve em um date ruim. Acho que descontrói a história que a vida de quem é famoso é perfeita. Tem muita gente bacana e engraçada participando. É um programa leve, para a gente dar risada, se identificar com as histórias e ter essa liberdade de fazer comentários", explica a atriz.

Na comédia desde 2005 e na TV a partir 2007, Dani revela estar animada com a estreia no mercado de áudio.

"Por enquanto, a principal vantagem de gravar um podcast é você não precisar se arrumar. Minha filha, você não precisa passar maquiagem, não precisa produzir um figurino, não tem o deslocamento. É a coisa mais simples do mundo, pode estar de pijama, só preciso estar com o olho aberto e pronto: aí dá para mandar áudio e a diversão vai que vai", revela a homorista.

A atriz, que também comanda o quadro CAT BBB, acredita que assim como o reality, que atrai a atenção de públicos de diferentes idades, o podcast também tem esse potencial.

“Desde as pessoas mais jovens até uma galera mais velha, acho que todo mundo vai se identificar e curtir muito ouvir. Todo mundo, de todas as idades, quer rir. Vai ser muito divertido!”, comemora Dani.

Posso Mandar Áudio? já está no ar e disponível no Gshow, Globoplay e nas principais plataformas de áudio. O podcast traz novos episódios todas as quartas-feiras.