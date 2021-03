Famosos como Xuxa, Ana Maria Braga e Sérgio Moro vão parar em gincana de calouros da FGV

Vídeos de famosos participando de gincana de calouros viralizou quando a aluna conhecida por 'Gabi da FGV' reuniu nomes como Sergio Moro, Xuxa, Fábio Porchat e Maisa Silva Foto: Reprodução Instagram / @marianaparik

O desafio dos calouros da Fundação Getúlio Vargas (FGV) era que os alunos gravassem vídeos com “famosos” internos da faculdade, mas uma turma elevou o nível da brincadeira. A aluna Gabriela Ferraz Ricci, que ficou conhecida por “Gabi da FGV”, conseguiu personalidades como Otaviano Costa, Flavia Alessandra, Angélica, Xuxa e até o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.

No final, a turma conseguiu outros artistas, políticos e esportistas, que entraram na brincadeira e os vídeos viralizaram no Twitter. As gravações demonstrando sua torcida para uma das salas de calouros reuniram mais de 30 famosos, entre eles Fábio Porchat, Maisa Silva, Ana Maria Braga, Marcos Mion, Zeca Camargo, Marisa Orth, o ex-BBB Felipe Prior, o deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ), Rubens Barrichello e até o ator norte-americano Ed O'Neill (Jay Pritchett, de "Modern Family").

o nome da brincadeira é "prova da celebridade" (porque o pessoal é mais velho e tals), mas os bixos entenderam que era pra pedir vídeo de celebridade DE VERDADE. o povo está em choque porque já tem vídeo do moro, da xuxa e até do ed o'neill, o JAAAAY de modern family — Mundinho Alinen (@pistoline_) March 25, 2021

eu queria pedir 5 minutos do dia de vocês pra assistir esse stories sobre os calouros da FGV Eu to FASCINADO HIPNOTIZADO cada pessoa que aparece eu acho mais incrível mano.. o JAY????????? pic.twitter.com/fJozzAWVOe — lucas freitas (@luquinha) March 25, 2021

"Queria desejar uma boa sorte para turma E2 da FGV, nessa gincana e falar que o meu vídeo deve valer mais porque eu sou formado em Administração. Formados em administração têm peso 2, certo?", brincou o empresário e influenciador Leo Picon.

Outro rolê aleatório https://t.co/iGQ6LHRDyZ — Leo Picon ◟̽◞̽ (@LeoPicon) March 25, 2021

Gabi da FGV

Gabriela Ferraz Ricci, a Gabi da FGV, é filha do empresário Dirley Ricci, proprietário da empresa de aluguel de carros Unidas. Segundo Otaviano Costa contou no OtaLab, ele foi parar na brincadeira a pedido de um "grande nome da publicidade nacional". O apresentador explicou: "Como ele é publicitário, ele já chegou com o briefing [explicação detalhada sobre o que fazer] todo certinho".

Contei como fui cair nessa fake news! ‍♂️ https://t.co/AxxcxeU69L — OTAVIANO (@otaviano) March 25, 2021

Outros famosos foram abordados pelos alunos nas redes sociais e eles toparam entrar na brincadeira. A gincana virou trend topic no Twitter, rendeu memes na internet e piada entre artistas. A cantora Maria Rita lamentou que nenhum aluno da FGV pediu a ela para gravar um vídeo. "Tô arrasada", brincou.

ninguém da GV me pediu nada to arrasada — Maria Rita (@MariaRita) March 25, 2021

Já Marcelo Adnet fez uma paródia do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). “Alô, pessoal da FGV nisso daí. Nessa 'cuestão' daí, eu tô com tempo, então resolvi fazer esse vídeo aí pra vocês. Desculpa à Gabi da turma AE4, mas eu estou apoiando a turma AI-5 nessa 'cuestão' do tocante disso daí, tá ok?”.

Quem me mandou a thread foi Daniel Belmonte @danielbelmonte e quem fez o trocadilho do AI-5, no mesmo grupo de Zap, foi Léo Lanna @leonardolanna pic.twitter.com/eyAU1NZbEa — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) March 26, 2021

Aceito um vídeo do Will Smith https://t.co/UVaUBL5gP5 — OTAVIANO (@otaviano) March 26, 2021

Pede vacina, Gabi

Com a repercussão da história, a internet pede que Gabi use sua influência para conseguir vacina, o impeachment do presidente Bolsonaro e outras resoluções para o Brasil.

Só uma frente ampla organizada pela Gabi da FGV pode unir o Brasil, dizem especialistas pic.twitter.com/ns3HbuNdjg — Sensacionalista (@sensacionalista) March 25, 2021

#GabidaFGV, acione o Centrão pelo #ImpeachmentDeBolsonaro! — Jaqueline Gomes de Jesus ️ (@JaquelineJsus) March 26, 2021

Bota a Gabi da FGV nesse governo pra ver se ela não consegue vacina pra todo mundo em uma semana — Bic Müller (@bicmuller) March 25, 2021

Gabi da FGV pede pro Bolsonaro renunciar por favor — Leví Kaique Ferreira (@LeviKaique) March 25, 2021

Se a Gabi da FGV mobiliza pela vacina amanhã mesmo tá todo o Brasil imunizado — Marina Solon (@marinastourinho) March 25, 2021