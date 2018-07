Por que Scarlett Johansson está fazendo aulas de defesa pessoal?

Após jornalista insistir que Johansson brigasse com ele, atriz resolveu praticar autodefesa. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Protagonista da franquia Os Vingadores e, mais recentemente, de Vigilante do Amanhã, Scarlett Johansson tenta cada vez mais ficar parecida com as suas personagens. Como revelou na terça-feira, 28, em entrevista concedida a Seth Meyers no programa Late Night, da NBC, a norte-americana está fazendo aulas de defesa pessoal. A razão para isso? Uma conversa com um jornalista.

"Comecei a treinar a defesa pessoal porque, uma vez, um entrevistador me perguntou se eu podia bater nele", contou ela. "Foi tão estranho. Pensei: 'tem que ser agora?', e ele, 'sim, você consegue me bater?'"

Naquela ocasião, Johansson disse ter reforçado sua "disposição" em bater no jornalista, mas ressalvou que não tinha certeza se conseguiria fazê-lo. Mas, de um jeito ou de outro, foi ali que ela decidiu que faria aulas de defesa pessoal. "Na minha volta para casa, pensei: 'Tenho que fazer algo a respeito disso para que eu consiga bater em algum jornalista misógino".