‘Por que minha imagem não representa a sua marca?’, questiona Thammy ao falar sobre preconceito

O empresário Thammy Miranda. Foto: Instagram/@thammymiranda

Thammy Miranda usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre preconceito em algumas ações de marketing. O empresário, filho da cantora Gretchen, gravou um vídeo no Instagram em que explica que a esposa, Andressa Ferreira, o ajudou nesse momento de reflexão.

“Ela (Andressa) argumentou: ‘Como assim, preconceito? Você tem ideia do cara que você é? Das barreiras que você ultrapassou? Porque se Lulu Santos, Gianecchini entre outros se assumiram agora é porque você abriu uma porta lá atrás’”, disse Thammy.

O empresário também declara que não gosta de “se fazer de vítima” em relação à transsexualidade e que, por isso, não costuma se posicionar ou “bater de frente” com as pessoas. “Eu sempre assumi as consequências por ser quem eu sou. Eu não escondi quem eu sou e arquei com as consequências de ficar sem emprego por eu ser quem eu sou”, ressalta, lembrando que já participou de novela na TV Globo, realizou peça de teatro, fez cinema e escreveu um livro.

“Eu ajudo tantas pessoas com o que eu vivo. Ajudo tantas pessoas a se aceitarem e eu não estava me valorizando e ainda sofro preconceito de marcas. Como assim? Que tipo de marcas falam que são a favor da inclusão, diversidade e têm preconceito comigo? Eu sou um pai de família, não me envolvo em baixarias, sou casado há seis anos com minha mulher ...por que eu não represento a sua marca? Por que a minha imagem não representa a sua marca?”, questiona no vídeo.

Hoje, Thammy Miranda é assessor especial da liderança do PL na Câmara de Vereadores de São Paulo. “Não quero parecer um coitadinho porque não sou coitadinho. Prometo que vou me posicionar mais. Eu não gosto de bater de frente com ninguém, mas cheguei em um ponto que é necessário. Vou começar a argumentar o por quê disso. O por quê que eu não represento sua marca”, avisa.

Assista ao vídeo: