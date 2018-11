‘Por que as pessoas são estúpidas?’, questiona Joey King após sofrer preconceito por estar careca

A atriz Joey King raspou a cabeça para viver uma personagem na série ‘The Act’ Foto: JoeyKing/ Twitter

Joey King, protagonista do filme Barraca do Beijo, passou por uma situação constrangedora durante um voo e usou o seu perfil do Twitter para dividir a sua indignação com os seguidores. A atriz de 19 anos, que atualmente está com a cabeça raspada para viver uma personagem na série The Act, da plataforma de streaming Hulu, foi vítima da grosseria de um passageiro sentado ao seu lado.

“Gente, eu estou em um avião e o homem sentado ao meu lado literalmente virou o celular para mim e tirou uma foto minha como se eu não fosse notar e mandou uma mensagem para sua esposa dizendo que estava sentado ao lado de uma garota com câncer (só porque eu sou careca) e que ele está com medo de ser ‘infectado’… Por que as pessoas são tão estúpidas às vezes?", desabafou.

Y’all I’m on a plane & this man next to me literally turned to me with his phone in my face & took a photo of me as if I wouldn’t notice & texted his wife that he’s sitting next to a girl who has cancer (just cuz I’m bald) & that hes scared to “catch it”...Y R PPL STUPID SUMTIMES — Joey King (@JoeyKing) 18 de novembro de 2018

Joey prosseguiu: "Eu li o texto por cima do ombro dele e dizia: 'Uma garota careca ao meu lado com a p**** de um câncer, ela tossiu e eu não quero ser contaminado' ... Hum, você está de brincadeira?", tuitou.

I read his text over his shoulder it said “some bald chick next to me with Fckn cancer coughed and I don’t wanna catch it”.....um ya jokin? pic.twitter.com/y8omPjHNVI — Joey King (@JoeyKing) 18 de novembro de 2018

Na série ‘The Act’, Joey King interpreta a jovem Gypsy Rose Blanchard, que matou sua mãe Dee Dee (interpretada por Patricia Arquette) após ser forçada a viver como uma paciente de câncer, quando era, na verdade, saudável.