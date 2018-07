Popó promete a filho gay que subirá ao ringue com música de Pabllo Vittar

Pugilista fará homenagem ao filho homossexual com música da drag queen Foto: Instagram / @popofreitas | Instagram / @pabllovittar

O pugilista Popó anunciou que subirá ao ringue, em sua próxima luta, ao som de Pabllo Vittar. Ele fez a promessa para um de seus filhos, Juan, que é homossexual assumido, em entrevista ao Conexão Repórter, do SBT.

"Em homenagem a todos os trans, todos os gays, todos os heteros, todos juntos, eu vou subir no ringue com a música K.O.", explicou o lutador. O hit K.O., da drag queen, já possui mais de 160 milhões de visualizações no YouTube.

Após fazer a promessa, passou um recado para a cantora: "Como ela chama? Pabllo Vittar, vou subir no ringue com sua trilha sonora". Popó ainda arriscou uma estrofe da música após ser provocado pelo repórter: "Seu amor me pegou... Nocauteou!".