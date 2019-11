Polícia de Seul investiga membro do BTS por acidente de trânsito

O cantor Jungkook, membro do grupo de K-pop BTS. Foto: Cho Su-jeung/Newsis via AP

A polícia de Seul, capital da Coreia do Sul, disse nesta segunda-feira, 4, que está investigando Jungkook, membro do grupo de K-pop BTS, por causa de um acidente de trânsito. O incidente deixou o cantor e um motorista de táxi com ferimentos leves no último sábado, 2.

A agência da boy band, Big Hit Entertainment, informou que Jungkook, de 22 anos, admitiu ter provocado o acidente por violar as leis de trânsito e chegou a um acordo com o outro motorista.

Segundo o jornal Segye Ilbo, que citou a polícia, o cantor violou regras de trânsito não especificadas enquanto dirigia seu Mercedes Benz e bateu no táxi em uma rua de Seul.

"Pedimos desculpas novamente à vítima e também aos fãs por causarmos preocupação", disse a Big Hit Entertainment em um comunicado via e-mail. A polícia disse que o Jungkook foi fichado e uma investigação estava em andamento.

Um policial encarregado de acidentes de trânsito na cidade minimizou o caso por não ter provocado muitos danos humanos ou materiais. O agente, que pediu anonimato, também disse que o acidente não envolveu direção sob efeito de álcool ou outras ofensas graves.

O BTS tem um grande número de seguidores internacionais e foi o primeiro grupo de K-pop a estrear no topo da lista de álbuns da Billboard no ano passado com "Love Yourself: Tear".