Polícia de Los Angeles confirma causa da morte de Mark Salling

A polícia de Los Angeles confirmou nesta última quinta-feira, 1, as suspeitas inicias de que o ator Mark Salling havia cometido suicídio Foto: Danny Moloshok/Reuters

A polícia de Los Angeles confirmou para a revista People na última quinta-feira, 1, a causa da morte de Mark Salling. O corpo do ator foi encontrado em um área de mata nos arredores da cidade e a suspeita inicial era de suicídio.

Após a autópsia, a polícia confirmou as suspeitas de suicídio e anunciou que Salling morreu em decorrência de asfixia mecânica por enforcamento. Segundo Ed Winter, assessor de imprensa da polícia, o corpo do ator já está liberado para sua família proceder com os atos de disposição.

Salling, conhecido pelo seu papel na série de televisão Glee, fechou um acordo judicial e esperava a sentença após declarar culpa, em outubro de 2017, por acusações de posse de pornografia infantil. A sentença estava estimada entre quatro e sete anos de prisão, além de ter que passar 20 anos após o confinamento sob supervisão e acompanhamento psiquiátrico.

Para quem busca ajuda, além de psicólogos e psiquiatras, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio online no site http://www.cvv.org.br, pelo telefone 141 ou 188 (dependendo do Estado), via Skype (acesso pelo site), ou e-mail (mensagem enviada também pelo site). Em todos os canais, o atendimento é feito por voluntários treinados e a conversa é anônima, com sigilo completo sobre tudo que for dito.