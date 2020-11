Polícia Civil investiga Claudia Raia por possível exercício ilegal de profissão

Claudia Raia é atriz, dançarina e cantora Foto: João Cotta/Globo

A Polícia Civil do Estado de São Paulo apura um suposto caso de prática de exercício ilegal da profissão de educação física por Claudia Raia, após vídeo indicando exercícios publicado pela atriz em seu Instagram.

Leia também: Conselho de Educação Física acusa Claudia Raia de exercício ilegal da profissão

"O caso é investigado para apurar eventual prática de exercício ilegal da profissão por meio de inquérito policial instaurado pela 1ª Delegacia de Investigações de Infrações contra a Saúde Pública, do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC). A investigada foi ouvida e as investigações prosseguem para esclarecer todas as circunstâncias do crime", informa a assessoria de imprensa da Polícia Civil.

O Estadão buscou contato com a equipe da atriz, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

No último mês de julho, um Conselho de Educação Física chegou a apresentar uma notícia crime ao Ministério Público por conta das postagens da atriz nas redes sociais (leia mais aqui).