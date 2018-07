Polícia alemã apreende pílulas de ecstasy com formato de Trump

Cápsulas laranjas da droga foram apreendidas Foto: Polícia de Osnabrück via AP

A polícia de Osnabrück, no noroeste da Alemanha, apreendeu milhares de pílulas de ecstasy com o formato da cabeça do presidente norte-americano Donald Trump.

Os oficiais disseram à Associated Press que encontraram cerca de 5 mil comprimidos, que têm um valor de venda estimado em 39 mil euros (aproximadamente R$ 145 mil).

As cápsulas foram achadas durante uma verificação em um carro com placa austríaca em uma rodovia da cidade.

No automóvel, estavam um homem de 51 anos e seu filho de 17. Eles disseram que vinham da Holanda e seguem sob custódia da polícia local.