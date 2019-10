‘Poderia ser um caderno da Tilibra’, declara Mariana Xavier ao publicar foto ao lado de namorado

A atriz Mariana Xavier. Foto: Instagram/@marianaxavieroficial

Mariana Xavier usou as redes sociais nesta terça, 8, para declarar todo seu amor pelo professor de teatro Diego Braga.

O casal apareceu junto pela primeira vez durante o Rock in Rio.

“Poderia ser capa de um caderno da Tilibra. Ou de algum álbum de canções para aquecer seu coração. Poderia ser a divulgação da nova temporada de Malhação. Mas é só o amor sendo doce e leve como sempre deveria ser”, escreveu ao compartilhar as imagens no Instagram.

A atriz deu vida a Jenifer, hit absoluto no carnaval deste ano na voz de Gabriel Diniz. O cantor morreu em um acidente de avião em maio. Na ocasião, Mariana lamentou: “Dormi celebrando a vida e acordei com a notícia do acidente desse jovem talento no auge de um sucesso que ele generosamente compartilhou comigo”, escreveu na época.

No sábado, 5, Diego já havia expressado o amor por Mariana no perfil dele no Instagram.

“Só consigo pensar em letras de músicas que eu quase havia esquecido, legendas cafonas, sabadões sertanejos, a década de 1990 e seus hits. A gente sabe o nome disso. O barulho lá fora e dentro de nós uma imensidão serena, transmitida só de olhar. Você faz carinho na minha alma”, escreveu o namorado de Mariana na legenda da foto em que aparecem juntos.