Pocah recria look de Doja Cat para comandar bloco de carnaval

Pocah se inspirou no visual de Doja Cat para o clipe de 'You Right', parceria com The Weeknd Foto: Instagram/@pocah

Mesmo com o carnaval de rua cancelado em grande parte do País, alguns eventos privados continuam acontecendo. É o caso do Bloco da Pocah, comandado pela cantora e com a participação de alguns convidados.

O Bloco aconteceu em dois dias: na sexta-feira, 25, Pocah passou por São Paulo e, no sábado, 26, a festa seguiu para o Rio de Janeiro.

Em São Paulo, o evento contou com a presença de personalidades como Karol Conká, Pabllo Vittar, Danny Bond e Lumena. No Rio, o Bloco da Pocah trouxe a Pabllo novamente, mas também Duda Beat, Cleo e Flay.

Nos dois dias, Pocah deu o que falar ao se inspirar em looks usados por divas do pop internacional. Na capital paulista, a cantora apostou em uma roupa com estampa de onça usada por Cardi B.

Veja:

No Rio de Janeiro, Pocah resolveu apostar em uma referência a Doja Cat. Ela se inspirou no clipe You Right, parceria de Doja com o cantor The Weeknd.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais