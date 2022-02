Pocah lança ‘Ainda’, novo single com batida de funk; ouça

Pocah lançou 'Ainda' nesta quinta-feira, 10 Foto: Divulgação

Após o sucesso de Passando o Rodo, Pocah anunciou o lançamento do clipe do novo single Ainda nesta sexta-feira, 11. A canção foi lançada um dia antes e faz parte do álbum Indecisa.

A música traz batidas de funk e o clipe celebra as origens da cantora, conhecida anteriormente pelo nome artístico MC Pocahontas, nos anos 2000. “Ainda” é uma gíria que nasceu nas favelas do Rio de Janeiro para afirmar ou concordar com algo.

O single surge após uma série de lançamentos com parcerias e fala sobre empoderamento feminino. Ainda foi composta pela própria Pocah e por Pablo Bispo, Ruxell, Sabrina e Lukinhas.

O vídeo foi filmado em uma mansão da capital carioca e contou com a direção de Belinha Lopes. Com mais de quarenta pessoas no elenco, as filmagens tiveram cerca de 15 horas de duração.

Assista:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais