Pocah é atendida em hospital e dá conselho: 'Meninas, não prendam o peido de vocês'

A cantora Pocah passou mal na noite da última segunda-feira, 14, por ter prendido gases intestinais. A funkeira tranquilizou os fãs na madrugada desta terça-feira, 15. Foto: Instagram / @pocah

A cantora Pocah tranquilizou seus seguidores na madrugada desta terça-feira, 15, após surgir em uma cadeira de hospital em um vídeo na tarde de segunda-feira, 14. Por mais que parecesse grave, o motivo da ida ao centro médico foi um tanto inusitado. A funkeira explicou que precisou tomar "um monte de remédios" porque sentiu fortes dores.

Após comer lanches com os amigos, Pocah caiu no sono e não soltou gases que estavam presos. Ela atribuiu ao fato de estar de short jeans, e o tecido ter comprimido sua barriga, o motivo de ter causado o problema intestinal.

"Dormi prendendo o peido e acordei com uma dor bizarra e surreal. Doía até minha alma, eu não conseguia ficar em pé. Pensei que era cálculo renal, pensei que era apendicite, hérnia umbilical porque eu já tenho. Corri para o hospital, tomei buscopan na veia, fiz exame de tudo. E o que era? Peido preso".

A artista afirmou ainda que mesmo com três anos de namoro com o empresário Ronan Souza, ainda se sente envergonhada de soltar gases na presença dele: "Meninas, não prendam o peido de vocês. Solta mesmo. Todo mundo peida [...] Para você não sentir a dor, a amostra grátis do inferno que eu senti, solta!", aconselhou. O casal está noivo desde a eliminação da funkeira do Big Brother Brasil 21.