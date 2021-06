Pocah anuncia que casamento com Ronan Souza vai ocorrer neste ano

Ronan Souza e Pocah estão noivos desde o dia 30 de abril Foto: Instagram/ @pocah

Pocah anunciou que o casamento com Ronan Souza já tem data para ocorrer. Em entrevista ao canal do Youtube Hotel Mazzafera, o casal revelou que fará uma cerimônia no civil ainda neste ano.

Já a festa só está prevista para ser realizada no ano que vem. A ex-participante do Big Brother Brasil 21 foi pedida em casamento ao vivo, logo após a eliminação dela do reality, durante entrevista a Ana Maria Braga, no dia 30 de abril.

"A gente pretende casar no civil esse ano e esperar a pandemia [passar] para fazer festa", disse a cantora. O noivo ainda garantiu que será um evento memorável: "Até porque vai parar o Brasil. Três dias de festa".

A funkeira também adiantou uma das atrações da celebração. "Ferrugem já está confirmado que vai cantar e tem mais algumas pessoas também que a gente pretende chamar para cantar", revelou.

Sobre o pedido, Ronan explicou que, inicialmente, seria feito no Domingão do Faustão. Mas o programa dominical é gravado e ele gostaria que a proposta acontecesse ao vivo.

"Eu falei: 'cara, eu preciso fazer uma parada, porque ela passou pelo momento mais difícil da vida dela e eu preciso ter uma demonstração (...) Vou pedir ela em casamento em algum programa", contou.

"Muita gente pensa que a gente noivou quando ele me deu a primeira aliança, que era um anel de compromisso, assim que fomos morar juntos. Emocionadíssimos, com 3 meses de namoro, a gente foi morar junto. A galera entendeu que estávamos noivando, só que não, era só oficializando a relação", acrescentou a artista.

Os dois ainda revelaram que pretendem dar um irmão para Vitória, filha de Pocah de 5 anos. "É o que eu mais quero na minha vida, ter filho cedo. Quero aproveitar bastante esse momento", afirmou o empresário.